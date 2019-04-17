Kuru meyve sektörü yol haritasını belirledi

Türk kuru meyve sektörü, Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu geleneksel ihraç ürünleri çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı ihracatında yaşanan sorunların aşılması için 5. Kuru Meyve Çalıştayı'nda bir araya geldi. Kuru meyve sektörü, 2023 ihracat hedefleri için de stratejilerini belirledi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından Çeşme'de düzenlenen 5. Kuru Meyve Çalıştayı'na kuru meyve ihracatçılarının yanı sıra Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatından yetkililer, üniversite, araştırma enstitüleri, ticaret borsaları ve ziraat odaları temsilcileri katıldı. Sektörün tüm paydaşları, sorunların çözümü için 2 gün boyunca mesai yaptı. Tarım yazarı ve gazeteci İsmail Uğural'ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumlarda, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir ve diğer kuru ürünler ayrı ayrı ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, sektörel ihracatın son 5 yıldır 1.3-1.4 milyar dolar düzeylerinde tıkandığını, ihracat miktarının ise 500 bin ton seviyelerinde seyrettiğini ifade etti. Türkiye'nin ihracat potansiyelinin bu rakamların çok üzerinde olduğunun altını çizen Celep, "Mevcut potansiyelimizi ihracatımıza en etkili şekilde yansıtabilmek için üretici, tüccar, ihracatçı ve kamu temsilcilerinden oluşan sektör paydaşları olarak burada olduğu gibi her daim bir arada olmalı; kısa, orta, uzun vadeli stratejilerimizi hep birlikte belirlemeli ve gerektiğinde gözden geçirmeliyiz" dedi.

Komisyon önümüzdeki hafta çalışmalarına başlıyor

Geçtiğimiz aylarda kurulmasına karar verilen “Ortak Eylem Komisyonu” hakkında da bilgi veren Celep, “Şubat ayında Ankara'da Ticaret Bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığımızı ziyaret etmiştik. İlgili iki bakanlığımız, TİM ve birliğimizin ortaklığı ile sorunlarımıza hızlı, yerinde ve zamanında çözüm bulmak amacıyla Ortak Eylem Komisyonu kurulmasına karar vermiştik. Komisyonumuz önümüzdeki dönemde faal olarak çalışmalarına başlayacak" şeklinde konuştu.

İhracattan geri gelen mallar konusunda sektörün taleplerini dile getiren Celep, bu konudaki önerilerinin Avrupa Birliği'nin ilgili mevzuatı da gözden geçirilerek, sorunun vaka bazında ele alınması yerine kalıcı bir çözüme kavuşturulmasına ilişkin tüm kesimlerin mağduriyetini önleyecek şekilde mevzuat değişiklikleri ile somut adımların atılması ve konunun hızlıca karara bağlanması olduğunu dile getirdi.

Organik Ürünler Çalışma Komitesi Başkanı ve EKMMİB YK Başkan Yardımcı Mehmet Ali Işık da, yeni dönemde komisyon çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını, tüm sektör paydaşlarına ulaşarak hep birlikte sorunların çözüme kavuşturulacağını, tüm dünyada her geçen gün artan tüketici bilinciyle sağlıklı gıdalara ve organik ürünlere talebin arttığını, bu çerçevede kuru meyvelerin ön plana çıktığını dile getirdi.

Akademisyenlerden bilgilendirme sunumları

Çalıştayda ürün oturumlarının yanı sıra akademisyenler farklı konularda sunumlar gerçekleştirdi. Prof. Dr. Emre Kumral ve Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Bellikci Koyu, 'Sağlıklı Beslenmede Kuru Meyvelerin Önemi' konusunda bilimsel bilgileri dinleyicilere aktardı. Konuk konuşmacı Ahmet Şerif İzgören ise katılımcılara takım çalışması konusunda bilgi verdi.

Çalıştayda kuru meyve sektörüne bir ömür hizmet veren sektör duayenleri Efrahim Kohen, Haim Gabay ve Sezmen Alper ile sektöre gönüllü danışmanlık hizmeti vermekte olan akademisyenler Prof. Dr. Ahmet Altındişli ve Prof. Dr. Fatih Şen'e teşekkür plaketleri verildi.