Kuru üzüm ihracatı 441 milyon dolar kazandırdı

2021/22 sezonu 1 Eylül 2021 tarihinde başlayan çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 99 ülkeye ulaştı ve yüzde 3 artarak 441 milyon 862 bin dolar olarak gerçekleşti. 1 Eylül 2021'den 31 Ağustos 2022'ye kadar olan dönemde 252 bin 354 bin ton kuru üzüm ihraç eden Türkiye, miktar bazında geçen sezona göre yüzde 13 artış sağladı.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye'nin, 2021/22 sezonundaki yaklaşık 290 bin tonluk rekoltesiyle dünya genelindeki 1 milyon 301 bin tonluk üretimin yüzde 22'sini tek başına karşıladığını vurguladı. Işık, "Ege Bölgesinde çekirdeksiz kuru üzüm, ürün bazlı ihracat gelirinde birinci sıradaki ihraç ürünümüz. Sektörümüz her yıl ortalama 450 milyon dolar civarında döviz girdisi kazandırıyor. Bu yıl 200 bin ton ihracat hedefimizi yüzde 25 aştık. 2020/21 döneminde 91 ülkeye kuru üzüm ihraç ederken bu sezon ihraç pazarımızı 99 ülke ve bölgeye çıkardık. Çekirdeksiz kuru üzümde dünya ihracatının yüzde 33'ü ülkemiz tarafından yapılıyor. Bölgemizden yüzde 95'ini gerçekleştirdiğimiz kuru üzüm ihracatı 2021/22 sezonunda yüzde 3 artışla 441 milyon dolara ulaştı. Yüzde 80 pay ile ana ticaret ortağımız olan Avrupa kıtasına yüzde 345 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik" dedi.

"300 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz"

Amerika kıtasına çekirdeksiz kuru üzüm ihracatını yüzde 26 artırdıklarını kaydeden Işık, "Afrika kıtasına yüzde 100'ün üzerinde artış sağladık. Uzak Doğu ve Asya ülkelerinde yüzde 25 ilerleyerek Japonya'ya yüzde 15 artışla 13 milyon dolar, Çin'e ise yüzde 99 artışla 4 milyon dolar ihracat yaptık. Orta Doğu ülkelerinde ise yüzde 83 ivme kaydettik. Kuru üzüm ihracatımızda ilk sıradaki ülkelere baktığımızda, Birleşik Krallık 111 milyon dolarla geleneksel ticaret ortağımızdır. Türk çekirdeksiz kuru üzümünü 62 milyon dolarla en fazla talep eden ikinci ülke Almanya'ya ise ihracatımızı yüzde 9 artırdık. Hollanda'ya 41 milyon dolarlık ihracatımız var. İtalya'ya 34 milyon dolar ihracatla yüzde 9 ivme kaydettik. Avustralya'ya da ihracatımız yüzde 37 artarak 28 milyon dolara ulaştı. Üretici ve ihracatçı açısından tatmin edici bir sezonu geride bıraktık. 2022/23 sezonunda 300 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Yeni sezonda çekirdeksiz kuru üzüm ihracatında 500 milyon dolara ulaşacağımızı öngörüyoruz" diye konuştu.

Kuru kayısı ihracatı 375 milyon dolara ulaştı

Kuru kayısı ihracatının 375 milyon dolara ulaştığı bilgisini veren Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye, 1 Ağustos 2021'den 30 Temmuz 2022 tarihine kadar geçen süreçte toplam 80 bin 763 ton kuru kayısı ihraç ederek yüzde 29 artışla 375 milyon dolarla 2021/22 sezonunu geride bıraktı. 2020/21 sezonunda 3 bin 499 dolara ihraç edilen bütün kuru kayısı, 2021/22 döneminde 115 ülkede 4 bin 810 dolara alıcı buldu. Avrupa kıtasına kuru kayısı ihracatımız yüzde 21 artışla 154 milyon dolara ulaştı. Amerika kıtasına yüzde 26 artışla 87 milyon dolar, Afrika ülkelerine yüzde 58 artışla 19 milyon dolar, Asya Okyanusya ve Uzak Doğu ülkelerine yüzde 56 artışla 50 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Çin'e kuru kayısı ihracatımızı yüzde 123'e çıkararak 15 milyon dolara taşıdık. Hindistan'da yüzde 47, Yeni Zelanda'da yüzde 40, Japonya'da yüzde 20 yükselen bir grafiğimiz var. Orta Doğu ülkelerine yüzde 33 artışla 16 milyon dolar ihracat yaptık. 2021/22 sezonunda ülke bazında en çok kayısıyı yüzde 26 artışla 57 milyon dolar ihracat geliriyle ABD'ye gönderdik. Fransa yüzde 40 artışla 35 milyon dolar, Almanya yüzde 4 artışla 29 milyon dolar, Birleşik Krallık yüzde 25 artışla 21 milyon dolar, Avustralya ise yüzde 45 artışla 17 milyon dolar Türk kuru kayısısı talep etti."