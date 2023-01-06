Kurusıkıdan bozma tabanca yapan şebekeye operasyon

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurusıkı tabancaların namlusunu açarak piyasaya sürdükleri ve silah ticareti yaptıkları belirlenen şebekeye, polis ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü Ödemiş KOM Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş ve Kiraz ilçelerine L.K., M.C. ve Y.Ç. isimli 3 şüphelinin, kurusıkı tabancaların namlularını açarak piyasaya sürdükleri ve silah ticareti yaptıklarını tespit etti. Harekete geçen ekiplerin önceden belirlediği adreste yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 180 adet tabanca fişeği, çok sayıda silah aparatı ve namlu açmaya yarayan teknik malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.