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Kuşların Alaçatı'daki yaşam alanı temizlendi

100’den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Alaçatı Azmağı, bir grup çevre gönüllüsü tarafından temizlendi.

100'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Alaçatı Azmağı, bir grup çevre gönüllüsü tarafından temizlendi.


Seramik sanatçısı Serap Yurdaer Erboy'un ‘Alaçatı Kuşları - Birds of Alaçatı' girişimiyle, Alaçatı'daki bir butik otelin ‘Temiz Alaçatı' kampanyası birleşti, Alaçatı Azmağı temizlendi.


Gerçekleştirilen etkinlikte, göçmen kuşların da uğrak yeri olan ve 100'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapan Alaçatı Azmağı çöplerden arındırıldı. Bölgeye ise çöp konteynerleri yerleştirdi.


Seramik sanatçısı Serap Yurdaer Erboy, 7'den 70'e herkesi iş birliğine davet ederek, "Alaçatı sulak alanımız, biricik doğa alanımız gelecek nesillere de bir miras olarak kalabilir, yeter ki koruyalım ve doğamıza karşı sorumluluğumuzu bilelim. Doğanın bize gösterdiği cömertliğinin karşılığını öncelikle çevremize yeterli özeni göstererek verebiliriz. Çöp ve molozun yeri kesinlikle doğa olmamalı. Bunun yanında en büyük tehditlerden biri de avcılık. Bu bölgede avlanmak kesinlikle yasak. Böyle bir duruma şahit olan vatandaşların derhal jandarmaya ihbarda bulunması çok önemli" dedi.

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