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Kuvayı Milliye Destanı ayakta alkışlandı

Samsun Sanat Tiyatrosu’nun tek kişilik oyunu, "Kuvayı Milliye Destanı" Ödemişli sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Samsun Sanat Tiyatrosu'nun tek kişilik oyunu, "Kuvayı Milliye Destanı" Ödemişli sanatseverlerden büyük alkış aldı.


Samsun Sanat Tiyatrosu'nun kurucusu ve sanat yönetmeni Yaşar Gündem'in Nazım Hikmet'in şiirinden uyarladığı "Kuvayı Milliye Destanı" adlı oyun, Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Yoğun ilgi gören oyun, seyirlerinde takdirini topladı.


Sanatçıya çiçek veren Eğitim Sen Ödemiş ilçe temsilcisi Tayfun Bengi, tiyatro ve sanatın yaşaması gerektiğini belirterek, "Yaşar Gündem, bu uğurda tek başına mücadele ediyor. Emeğine sağlık, izleyicisinin bol olmasını diliyoruz" dedi. Gündem de, salonu dolduran Ödemişli sanatseverlere çok teşekkür ettiğini belirterek, "Sanatsız kalmayın" şeklinde konuştu.

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