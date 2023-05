Kuvayi Milliye Gençlik Platformu'ndan Millet İttifakına seçim göndermesi

İzmir'de Kuvayi Milliye Gençlik Platformu adı altında bir araya gençler Alsancak Kordon'da bir araya geldi. İzmir Kuvayi Milliye Gençlik Platformu Basın Sözcüsü Orhan Yemişen, “Misakı Milli sınırlarımızda bir terör devletine izin vermeyeceğiz” dedi.

İzmir'de Kuvayi Milliye Gençlik Platformu adı altında bir araya gelen gençler Alsancak Kordon'da bir araya geldi. İzmir Kuvayi Milliye Gençlik Platformu basın sözcüsü Orhan Yemişen de 14 Mayıs'taki seçimlerle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Şu anda yapılanları görüp izlediklerini ve sınırlarımız içinde bir terör örgütüne izin vermeyeceklerini söyleyen Basın Sözcüsü Orhan Yemişen, “Bu hainlerin her adımında emellerini kursaklarında bırakan devletimize katil diyebilecek kadar şımarmışlara, çaresizlik içinde çırpınan teröristlere her fırsatta moral aşılayanları Gazi'nin kurduğu partiyi aparat olarak kullanıp Gazi Meclisimize sızdıran politikacılara, gelin birlikte ‘artık yeter' diyelim. Bir yandan genç ve kadın haklarına dikkat çekip öte yandan gece gündüz bu vatan için çalışan gençleri ehliyetsiz ve liyakatsizlikle suçlayanlara, bazen kıyafeti, bazen inancını bahane edip kadınların önünü her alanda kesmeye çalışanlara, gelin birlikte hadlerini bildirelim. Bu milleti açlıkla korkutup, politik ihtirasları uğruna soğan tarlası satar gibi, pervasızca ve utanmadan bu vatanı emperyalistlere peşkeş çekeceğini vadedenlere gelin birlikte dur diyelim. Bizim kendimizden şüphemiz olmadığı gibi sizden de şüphemiz yok. İş işten geçtiğinde omuz omuza birlikte savaşmak yerine şimdiden omuz omuza verelim ve bu hiçbir ilkesi olmayan politikacılara gelin birlikte gerçekleri haykıralım” diye konuştu.