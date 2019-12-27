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Kuyumcuyu soyup 2 kişiyi yaralayan zanlılar adliyede

İzmir’in Buca ilçesinde bir kuyumcuya girerek 1 kilo altın çalan ve 2 kişi yaralayan zanlılar adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde bir kuyumcuya girerek 1 kilo altın çalan ve 2 kişi yaralayan zanlılar adliyeye sevk edildi.


24 Aralık'ta Buca ilçesi Gediz Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya yüzlerinde maske ve silahlarla giren 1'i kadın 3 kişi, 1 kilo altın çalıp kuyumcu U.A. ile yandaki dükkan sahibi akrabası F.T.'yi vurarak yaralamıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce tüm emniyet birimlerinin destek verdiği başarılı bir operasyonla 4 kişi yakalanmış, çalınan altınlar da toprağa gömülü halde bulunmuştu. Gözaltına alınan R.A., B.A., H.A. ve H.A.'nin emniyetteki sorguları tamamlandı. 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

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