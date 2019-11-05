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Kuyuya düşen yavru köpekler kurtarıldı

İzmir’in Bergama ilçesinde yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'in Bergama ilçesinde yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru köpekler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde bulunan metruk binanın bahçesinde bulunan kuyuya yavru köpeklerin düştüğü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Bergama itfaiye grubu ekibi oldukça dar olan yaklaşık 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpekleri kurtarmak için büyük çaba harcadı. Köpek yavruları ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

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