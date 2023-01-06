Kuyuya düşerek hayatını kaybeden baba-oğlun cenazeleri teslim alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kuyuya düşerek hayatını kaybeden baba-oğlun cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Olay, dün akşam sıralarında Salihli'nin Barış Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki Batu Demir, babası Aytuğ (35) ve annesi Yağmur Demir ile evlerinin karşısındaki oyun parkına gitti. Oyuncak arabasına yaprak koymak için ailesiyle park yanındaki alanda yürüyüşe çıkan Batu, "Eve dönelim, yoruldum" dedikten kısa bir süre sonra ayağı takılarak 50 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Oğlunun düşmesiyle arkasından kuyuya atlayan baba ve oğuldan 10 saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda acı haber geldi. Kuyunun hemen yakınında bulunan parkta, minik çocuğun oynadığı oyuncakların kalması ise yürek burktu.

Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Salihli Belediyesine bağlı 60'a yakın personelin görev aldığı kurtarma çalışmasında, ekipler tarafından kepçe ve dozer yardımıyla kuyunun yanına yaklaşık 20 metrelik çukur açılmıştı. Çukurun yan tarafından açılan tünelden baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir'e ulaşılmaya çalışılmıştı. Su kuyusuna düşen baba ve 2 yaşındaki oğlunun cansız bedenlerine 10 saat sonra ulaşılırken, yaşanan olayla ilgili site yöneticisi H.A. ve kaçak sondajı yapan V.Ç. gözaltına alındı.

Cenazeler teslim alındı

İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Aytuğ Demir ve oğlu Batu Demir'in cenazelerinin otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler, işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Manisa Salihli'ye götürüldü.