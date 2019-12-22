Kuzeninin k?pe?inden ald??? ilham ?d?l getirdi

s?n?f ??rencisi Miray ?zlem Er, kuzeninin k?pe?inden ilham ald??? mama ve su kab? tasar?m?yla ?stanbul Maden ve Metaller ?hracat?? Birlikleri (?MM?B) taraf?ndan d?zenlenen End?striyel Tasar?m Yar??mas?'nda ?d?l kazand?.

Ya?ar ?niversitesi Sanat ve Tasar?m Fak?ltesi End?striyel Tasar?m B?l?m? 3. s?n?f ??rencisi Miray ?zlem Er, bu y?l 15.'si ger?ekle?tirilen ?MM?B 2019 Tasar?m Yar??mas?'n?n Plastikten Mamul Saklama Kaplar? Kategorisi i?in tasarlad??? ?k?pekler i?in ta??nabilir mama ve su kab?? projesiyle 2.'lik ?d?l? kazand?. ?MM?B End?striyel Tasar?m Yar??malar?; katma de?eri y?ksek ?r?nlerin geli?tirilmesi, end?striyel tasar?m etkinliklerinin yayg?nla?t?r?lmas? ve ?zendirilmesi, ihracata y?nelik rekabet g?c?n?n art?r?lmas? amac?yla d?zenleniyor. Se?ici kurul ?yeleri aras?nda ?nl? tasar?mc?lar?n, End?striyel Tasar?mc?lar Meslek Kurulu?u profesyonellerinin, T?rkiye ve d?nyada marka olmay? ba?arm?? sekt?r kurulu?lar?n?n ?st d?zey y?neticilerinin ve ?MM?B yetkililerinin yer ald??? yar??man?n ??renci b?l?m?nde, Miray ?zlem Er'in tasar?m? Plastikten Mamul Saklama Kaplar? Kategorisi'nde ikinci se?ildi.

?Mocha' ilham verdi

End?striyel Tasar?m B?l?m? Dr. ??retim G?revlisi Ezgi Ozan Avc?'n?n y?r?tt??? Tasar?m Yar??mas? Projeleri dersi kapsam?nda, kuzeninin k?pe?ini gezdirirken ya?ad?klar? problemden esinlenerek yapt??? tasar?m?n? anlatan Miray ?zlem Er, ?Kuzenimin k?pe?i Mocha ile beraber d??ar?da bolca vakit ge?iriyorduk. Onun d??ar?da ya?ad??? problemleri g?r?yordum ve bu konu hakk?nda hep bir ??z?m bulmaya ?al???yordum. Ayn? zamanda ?evremdeki evcil hayvan sahibi insanlar?n da sorunlar?n? g?zlemliyordum. Projemin ilerlemesini sa?layan en b?y?k fakt?r yak?ndan g?zlem yapabilmem oldu. Evcil hayvan sahiplerinin onlar? d??ar?da gezdirirken mamalar?n? ve sular?n? bir arada hem ta??yabilecekleri hem de kap haline d?n??mesi sayesinde rahatl?kla besleyebilecekleri bir tasar?m ortaya ??kt?. Bu yar??ma sayesinde evcil hayvanlar?n sorunlar?na ??z?m getirme ?ans?m oldu?u i?in ?ok mutluyum? diye konu?tu.