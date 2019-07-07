Kuzey Irak'ın ofislerini Türk mobilyaları süsleyecek

Kuzey Irak'ın ofislerini 2023 yılı için 250 milyon dolar ihracat hedefi koyan Türk ofis mobilyaları sektörü donatacak.

Türkiye'nin mobilya ihracatında önemli kalemlerden biri olan ofis mobilyaları sektörü, Türkiye'nin mobilya ihracatında lider konumdaki Kuzey Irak'ta konumunu güçlendirmek için Erbil'e "Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu" gerçekleştirdi. Ofis Mobilyaları Sanayicileri Derneği (OFİSMOD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Hepkafadar'ın başkanlığındaki heyet, Kuzey Irak'ın en büyük kenti Erbil'de ofis mobilyaları ithalatçılarıyla bir araya gelerek ikili görüşmeler yaptı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye'nin 2018 yılında 3.1 milyar dolar mobilya ihracatı yaptığını, Irak'ın mobilya ihracatında 460 milyon dolarlık tutarla lider pazar olduğunu dile getiren OFİSMOD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Hepkafadar, "Erbil Havalimanı'nın yanında yeni büyük bir şehir kuruluyor. Türk ürünlerine büyük bir ilgi ve sempatileri var. İhracatımızı arttırmak için son derece uygun bir ortam var. Son derece verimli ikili iş görüşmelerimiz oldu. Görüşmelerimizin yakın zamanda ihracat siparişlerine dönüşmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Erbil Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Zihni Tuğrul ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirten Hepkafadar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Ticaret Ataşemiz Zihni Tuğrul, Irak pazarında daha etkin nasıl olabileceğimiz konusunda bize çok güzel tüyolar verdi. Erbil'in bölgede şu an en güvenli kent olduğunu ancak ticarette çok dikkatli olmamız gerektiğini, kesinlikle peşin çalışılması gerektiğini bildirdiler. Geçmiş yıllarda çok fazla sayıda Türk firmasının bu yüzden mağdur olduğunu belirttiler. Fakat buna karşılık Erbil'in çok hızlı büyüdüğünü, Türk firmalarına aşırı talep olduğunu söylediler."

OFİSMOD'un Kuzey Irak iş gezisine OFİSMOD Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Hepkafadar ile birlikte OFİSMOD üyesi olan Offix Koltukları'ndan Gürkan Çiğdem ve Serdar Çiğdem, Ofixnotte firmasından Uğur Çakmak, Safa Duman eşlik etti.