KYÇ Polis Emeklileri Derneğinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kamu Yararına Çalışan (KYÇ) Polis Emeklileri Derneği İzmir Şubesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellemek ve bölgede huzuru yeniden sağlamak adına başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yaptığı basın açıklamasıyla destek verdi.

Konak Meydanı'nda yapılan destek açıklamasında konuşan Polis Emeklileri Derneği İzmir Şube Başkanı Altan Yenice, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin almış olduğu operasyon kararını desteklediklerini söyleyerek, "Yapılan harekatın Türkiye'nin güvenliğini sağlamak yönünden yapıldığı, Türkiye'de bulunan Suriyeli ailelerin ülkelerine dönmelerine ve terörist unsurların etkili olamayacağı güvenlik koridor kuşağının oluşturulması olduğu bir gerçektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söyleminde olduğu gibi ‘Yurtta sulh, cihanda sulh' bizim devletimizin anlayışıdır” dedi.

"Terör örgütlerini taşeron olarak kullandınız"

Başkan Yenice, mazlum insanların yanında olmanın Türk milletinin bir geleneği haline geldiğini söyledi. Yenice, "Görüyoruz ki; meşru müdafaa hakkımızı kullandığımız bu harekata yurt içinde ve dışında devletimizin işgalci olarak nitelendirilmesi manidardır. O zaman biz de soruyoruz; binlerce kilometre uzaklıktan gelerek Irak'ta ve Suriye'de ne arıyorsunuz? Sizler her türlü silah ve malzemeler vererek PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ı taşeron olarak kullandınız. Bilinen gerçek şu ki; onları da zamanı gelince paçavra gibi bir kenara atacaksınız" şeklinde konuştu.

Son olarak TSK'ya seslenen Yenice, şu ifadelerle sözlerine son verdi:

"Sizler bizim güvencemizsiniz. Sizlerin yapılan bu harekatı da takdire şayan bir şekilde sivil halkın güvenliğini düşünerek terörist unsurlarla hassasiyetle mücadele ettiğinizi biliyoruz. Bunun örneklerini Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarında gösterdiniz. Mehmetçik gözün arkada kalmasın, aileleriniz bize emanettir. Dualarımız sizinle, Allah ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun”