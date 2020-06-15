Kyme'de sit derecesini düşüren kararda Büyükşehir imzası

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan ve Antik dönemde “Aiolis'in en büyük kenti olan” Kyme Antik Kenti'nin 1. derece sit kapsamındaki koruma bölgesinin 3. dereceye düşürülmesine İzmir Büyükşehir Belediyesinin de olumlu görüş vermiş çevrecilerin tepkisine yol açtı.

İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 28 Mart 2019 tarih ve 11049 sayılı kararı ile Kyme Antik Kenti'nin ve limanın bitişiğindeki 1. derece arkeolojik sit alanının liman tesvii projesi için 1. dereceden 3. dereceye düşürülmesine karar verdi. Yaklaşık bir yıl önce verilen karar; bilim insanları, ekoloji örgütleri ve kamuoyundan tepki aldı. Antik kentin 1. derece sit korumasını 3. dereceye düşüren kararın altına İzmir Büyükşehir Belediyesinin de imzasının bulunması çevrecilerin tepkilerine neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi adına kurul kararına İzmir Büyükşehir Belediyesinin dönemin Uygulama İmar Planlama Şube Müdürü Ayfer Nakiboğlu'nun imza attığı öğrenildi.

Kyme Antik Kenti

Kyme, Antik Çağ'da Aiolis adı verilen ve günümüzde İzmir'den Dikili'ye kadar bölgeyi kapsayan 12 Aiol kentinin başkenti. Kyme, tarihin en önemli uygarlık merkezlerinden gösteriliyor. Kuzey Yunanistan'dan gelen halklar tarafından İ.Ö. 11. yüzyılın ortalarında kurulmuş en büyük Aiolis kenti olan Kyme'nin, arkaik dönemde ekonomik açıdan çok geliştiği biliniyor. Yapılan kazılarda, Kyme'nin sikke basan ilk şehirlerden biri olduğu ortaya çıkmıştı.