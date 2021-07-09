Lastik botta mahsur kalan göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botta mahsur kalan bir göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 7 Temmuz günü saat 18.55 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde mahsur kalan ve yardım talebinde bulunan 1 düzensiz göçmen tespit ederek çalışma başlattı. Lastik botta mahsur kalan göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.