Lastik botta ölüme yolculuk operasyonla son buldu

Edinilen bilgiye göre, Menderes ilçesi Özdere önlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu tespit edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlere ait botu durdurdu. İçerisinde, 18 Afganistan, 16 Kongo, 4 Orta Afrika, 2 Suriye, 2 Senagal, 1 Gabon, 1 Eritre ve 1 Mali uyruklu olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkartıldı. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.