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Lastik botta sürüklenen 24 sığınmacı kurtarıldı

İzmir’de motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki 9’u çocuk 24 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İzmir'de motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki 9'u çocuk 24 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık açıklarında motoru arızalanan lastik botun sürüklenmesi nedeniyle sığınmacılar yardım talep etti. Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik botu 11'i Suriye, 11'i Somali, 1'i Irak ve 1'i Kongo uyruklu olmak üzere 9'u çocuk toplam 24 sığınmacıyı kurtardı. Sığınmacılar, işlemleri için İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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