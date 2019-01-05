Latife Hanım Köşkü'ne 86 bin ziyaretçi

Karşıyaka'daki en önemli tarihi miraslardan biri olan Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi, son 1 yılda 86 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ömrünün son günlerini geçirdiği ve vefat ettiği köşk, İzmirlilerin yanı sıra, Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşları da konuk etti.

Latife Hanım Köşkü'nün çok büyük manevi değere sahip olduğunu vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti Karşıyaka'da, böylesine önemli bir mirasa ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Ücretsiz olarak ziyarete açık olan müzemizde, 2018 yılında her yaştan 86 bin 600 kişiyi konuk ettik. Tarihin yeniden canlandığı bu eşsiz atmosferi yaşamak için herkesi Karşıyakamıza, Latife Hanım Köşkü Anı Evi Özel Müzesi'ne bekliyoruz” dedi.

Balmumu heykeller

Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın ailesine ait olan Latife Hanım Köşkü, 2016 yılında Karşıyaka Belediyesinin girişimleri sonucunda, ‘özel müze' olarak tescillendi. Tarihi köşkte; Atatürk, Zübeyde Hanım ve Latife Hanım'ın balmumu heykelleri yer alıyor. Ayrıca o döneme ait olan, satın alma ve bağış yoluyla edinilen eşyalar bulunuyor. Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım'ın son günlerini geçirdiği ve 14 Ocak 1923'te vefat ettiği köşk, her yıl Türkiye'nin dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Latife Hanım Köşkü Anı Evi'nin bahçesinde, Atatürk ve Latife Hanım için dikilmiş selvi ağaçları da bulunuyor.