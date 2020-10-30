Lazer göz ameliyatları pandemi sürecinde arttı

Dr. Aras Saklamaz, pandemi sürecinde hijyen kuralı ve maske kullanımının gözlük bırakma ameliyatlarını artırdığını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına korona virüs, gözlük bırakma ameliyatlarının artmasına sebep oldu. Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Dr. Arsa Saklamaz, “Lasik cerrahisi gözlük kullanmak istemeyen kişiler için iyi bir seçenek olarak devam etmektedir. Pandeminin ülkemizde hissedildiği mart ayından temmuz başlarına kadar geçen sürede tüm branşlarda hissedilen yavaşlamadan sonra hızlıca eski seviyelere ulaştı. Bu artış göz hastalıkları kliniğinde biraz daha fazla oldu diyebiliriz” diye konuştu.

“Kontakt lens ve gözlük hijyeni yordu”

Aras Saklamaz, pandemi sürecinde hijyenin önemine vurgu yaparak, “Pandemi ile beraber yeni yaşam düzeninde insanlar evde daha çok vakit geçirip kendilerini daha çok dinlemeye başladılar, esnek çalışma koşulları ise öteledikleri sağlık ile ilgili konulara daha çok zaman ayırmalarına da vesile oldu. Günlük kullanımımıza giren ve artık gerekli bir aksesuar olan maskelerin getirdiği bazı sorunlar oluşmaya başladı. Özellikle gözlük kullanan kişilerde maske ve gözlük birlikteliği gözlük camlarında buğulanma nedeniyle sorun olmaya başladı, aynı zamanda maskenin lastikleri ve gözlüğün kulak uzantıları kulaklardaki yükü arttırdı ve konforu bozdu. Pandemi sürecinde daha titiz hale geldik, kontakt lens ve gözlüklerle uğraşmak, hijyenini sağlamak bizi yordu. İşte tüm bu nedenlerle pandemi sürecinde LASIK cerrahisi için başvurular arttı. Uygun koşullara sahip gözlük kullanan bireyler için LASIK cerrahisi tüm dünyada olduğu gibi günlük pratiğimizde de oransal olarak artmış durumda” açıklamasında bulundu.