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Leo Schwechlen yeniden Göztepe'de

2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Göztepe formasını giyen Leo Schwechlen, sarı-kırmızılı ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Göztepe, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında sarı-kırmızılı formayı giyen Leo Schwechlen'i yeniden kadrosuna kattı. İzmir ekibi, Fransız oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.


2005 yılından 2011 yılına kadar Monaco B takımında oynayan Leo, ardından sırasıyla Tours, Anorthosis ve Göztepe'nin başarısı için ter dökmüş ve son olarak 2018-2019 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 34 maçın tümünde 90 dakika oynayarak Süper Lig'in en istikrarlı oyuncusu olmuştu.

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