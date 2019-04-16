Leonardo Da Vinci İcatları Sergisi hayran bırakıyor

yıl dönümünde anılan Leonardo Da Vinci İcatlar Sergisi MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezinde sergileniyor. Büyük ilgi gören sergi, 10 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Da Vinci'nin 500 yıllık notlarından yararlanarak el işçiliği ile oluşturulan 28 icadının yer aldığı Leonardo Da Vinci İcatları Sergisi, İtalya Konsolosu Valerio Giorgio, Başak Eğitim Hizmetleri Kurucu Temsilcisi F. Alp Ayaydın ve AVM yetkililerinin katılımıyla açıldı. 10 Haziran'a kadar açık kalacak sergide Leonardo Da Vinci'nin 500 yıllık notlarından yararlanarak tamamen el işçiliğiyle oluşturulmuş 28 icadı sergileniyor. Ayrıca Leonardo Da Vinci'nin mimarlık, mühendislik, anatomi gibi alanlardaki eskizlerinden yola çıkarak savaş makinelerini, piston, torna makinesi ve tarihin ilk su kayağını görmenin yanında bugün kullandığımız birçok alette Leonardo Da Vinci'nin izlerine ve uygarlık tarihine dokunuşu ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Büyüleyici eserleri ahşaba hayat veriyor

Sadece Rönesans'ın değil tarihin en büyük çok yönlü zekalarından biri kabul edilen Leonardo Da Vinci, yaşamının üstünden geçen 500 sene sonra bile üstün zekasının ürünü eserleriyle sergiyi ziyaret edenleri şaşırtıyor. İzmir'e ilk defa gelen bu sergi, Leonardo Da Vinci'nin çalışmalarının en büyüleyici olanlarını bir araya getiriyor. Leonardo Da Vinci'nin ustalıkla ortaya koyduğu çizimlerin ve büyüleyici eserlerinin ahşaba hayat vererek yeniden inşa edildiği sergi, Leonardo'nun akıl dünyasına dalmak isteyen ziyaretçilerle buluşuyor.