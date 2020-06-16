Levent Marina İZDENİZ'in oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına tahsisli Levent Marina'nın ihalesi, marina sosyal tesislerinde yapıldı. 10 teklifin verildiği ve ardından açık artırma usulüyle düzenlenen ihaleyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü kazandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğünün yıllardır süren bağlama ve çekek yeri sorunu nihayet çözüldü. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının düzenlediği Levent Marina kiralama ihalesini İZDENİZ kazandı. Aylık 152 bin TL muhammen bedelle çıkılan ve 10 tüzel kişinin katıldığı ihalede, teklif zarflarının açılmasının ardından açık artırmaya geçildi. İZDENİZ Genel Müdürlüğü adına teklifleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe verdi. 15'inci tur sonunda İZDENİZ, aylık 480 bin TL'lik teklifle Levent Marina'yı 5 yıllığına kiraladı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yetkilileri, resmi sonucun birkaç gün içinde duyurulacağını ve sözleşmenin de imzalanacağını ifade etti.

"Cazibe merkezi de olacak"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in gemilerinin bağlama ve çekek yeri sorununun çözülmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kiralamanın Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından yapılmasının da ayrıca gurur verdiğini vurgulayan Soyer, “Bu şekilde ordumuza da katkımız olacağı için gururluyuz. Yıllardır atıl kalan bölgenin çehresini değiştireceğiz. Burada hem İZDENİZ işletmemizin ihtiyaçları giderilecek hem de oluşturacağımız sosyal, sportif ve akademik tesislerle kentimiz yepyeni bir cazibe ve eğitim merkezi kazanacak” dedi.

İzmir için neden önemli?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir İZDENİZ gemilerini bağlayacak yer arıyordu. Daha önce Bostanlı ve İnciraltı balıkçı barınaklarının tahsisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yapılan başvurular, balıkçılara yer gösterilemediği için olumlu sonuçlanmamıştı. Körfez'de bağlama ve çekek yeri olmadığı için İZDENİZ gemileri İzmir'de tamir ve bakım göremiyor, her seferinde İstanbul'a gitmek zorunda kalıyordu. Özellikle fırtınalı havalarda, birbirlerine çarpıp zarar vermemeleri için iskelelere bağlanamıyorlar, açıkta bekliyorlardı. Tüm bunlar ekstra maliyete neden oluyordu. İZDENİZ filosunda halen 15 katamaran, 4 feribot ve bir de Bergama vapuru bulunuyor. Ayrıca 5 adet Turyol teknesi de kiralık olarak hizmet veriyor.