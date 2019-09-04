Levent Üzümcü Torbalı'da seyircisinin karşısına çıktı

Torbalı Belediyesi tarafından 7 Eylül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında düzenlenen oyun BKM arkasında yer alan Gazi Çamlığı'nda sahnelendi. Ülke genelindeki sahnelerde beğeniyle izlenen “Anlatılan Senin Hikayendir” oyununu Torbalı için sahneleyen Levent Üzümcü, gösteri sonunda ayakta alkışlandı. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un eşi Afet Uygur'un da izlediği Üzümcü, gösterisinde kah duygulandırdı kah güldürdü. Gösteri sonunda, Levent Üzümcü'nün ‘Boyun Eğme' isimli kitabı için imza etkinliği gerçekleşti. Satın alınan kitapların gelirleri ise Torbalı'da çocuklar için ücretsiz sportif faaliyetler gerçekleştiren Metropolis Spor Kulübü'ne bırakıldı.

Etkinlikler sürecek

Oyun yazarı ve yönetmeni Cengiz Toraman da gösteri için Torbalı'ya geldi. Torbalı'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Levent Üzümcü'ye zeytinyağı, zeytin kolonyası ve Torbalı'da bulunan Metropolis Antik Kenti'nde figürleri bulunan mitolojik bir yaratık olan Grifon heykelinin minyatürünü armağan eden Torbalı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serkan Tekin, “Kendi hikayemizi, İzmirli bir sanatçıdan dinlemek gerçekten çok keyifliydi. Benzer etkinliklerimiz Torbalı'da gerçekleşmeye devam edecek. 7 Eylül Kurtuluş Şenliklerimiz devam ediyor. Bugün atıcılık yarışması, açık hava nostalji sinema gösterisi ve sıra gecesi etkinliğimiz olacak. Yine sokak basketbolu ve bisiklet yarışı gibi yarışmaların yanı sıra konser ve gösterilerimiz devam edecek. 7 Eylül günü de usta sanatçı Edip Akbayram'ı ağırlayacağız. Tüm İzmirlileri bekleriz” ifadelerini kullandı.

"Anlatılan Senin hikayendir"

Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği, müzikleri Oktay Köseoğlu, dekor ve kostüm tasarımının ise Medina Yavuz tarafından gerçekleştirilen “Anlatılan Senin Hikayendir” oyunu, Ege'de başlayıp Yunanistan'da birbirine bağlanan 3 ayrı hikâyeden oluşuyor. 1924 yılındaki mübadeleyle zorunlu göçe tabi tutulmuş insanların 1980'lere varan yaklaşık 60 yıllık hikayelerini barındıran oyun, Levent Üzümcü'nün farklı karakterlere bürünerek ortaya koyduğu performansıyla daha da dikkatleri üzerine çekiyor.