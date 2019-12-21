Lezzetli K?? ??leni ?zmirlileri bekliyor

?zmir B?y?k?ehir Belediyesi'nin ev sahipli?inde ilk kez d?zenlenen Lezzetli K?? ??leni kap?lar?n? a?t?. Yiyecek ve hediyelik e?ya stantlar?n?n bulundu?u etkinlik 31 Aral?k'a kadar ?cretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

?zmir B?y?k?ehir Belediyesi'nin ev sahipli?inde K?lt?rpark'ta ilk kez d?zenlenen Lezzetli K?? ??leni kap?lar?n? a?t?. Onur konu?u Hatay olarak ilan edilen etkinlik kapsam?nda T?rkiye'den pek ?ok il ve il?enin stantlar?nda y?resel yiyecekleri bulmak m?mk?n. Etkinlik alan?nda ayr?ca e?lence noktalar? ve hediyelik e?ya stantlar?na da yer veriliyor.

Lezzetli K?? ??leni, a??l???n? G?ndo?du Meydan?ndan ba?layan kortejle yapt?. Kortejde y?r?yenler aras?nda ?zmir B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Tun? Soyer, Hatay B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? L?tf? Sava?, il?e belediye ba?kanlar? ve ?zmirliler de vard?. ?zmir B?y?k?ehir Belediyesi'nin bando ekibinin ve animat?rlerin e?lik etti?i kortej renkli g?r?nt?lere sahne oldu.

??zmir yeni y?la lezzet ??leniyle merhaba diyecek?

K?lt?rpark'taki a??l?? konu?malar?nda Ba?kan Soyer, onur konu?u olan Hatay'?n birbirinden g?zel, kendine ?zg? gastronomik de?erleri, y?resel lezzetleri ile ?zmirlilerin dama??n? ?enlendirece?ini s?yleyerek, ?2020 y?l?na girmemize say?l? g?nler kalm??ken, ?zmir'de yeni y?la ?ok keyifli, renkli bir ??lenle merhaba diyoruz. 7'den 70'e binlerce ?zmirli bu ??lende; y?lba?? kutlamalar?yla ?zde?le?en buz pateninden dev kar k?resine, atl?kar?ncadan hediyelik e?yalara, e?lenceli etkinliklerden y?resel ?r?nlere kadar bir?ok etkinlikle yeni y?la girecek? dedi.

Hatay B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? L?tf? Sava? ise medeniyetler ?ehri Hatay'dan ?zmir'e selam getirdiklerini ifade ederek, ?Gelirken de y?llard?r biriktirdi?imiz g?zel yemeklerimizden baz?lar?n? da getirdik. Kalanlar?n? da Hatay'da yemek ?zere sizleri oraya davet ediyoruz? diye konu?tu.

A??l?? konu?malar?n?n ard?ndan Ba?kan Soyer ve Ba?kan Sava? birlikte kat?l?mc?lara k?nefe da??tt?.

??len, 31 Aral?k'a kadar ?cretsiz olarak ziyaret edilebilecek.