Lezzetli K?? ??leni'nde Buca stand?na b?y?k ilgi

T?m kenti yeni y?l heyecan?n? sararken, ?zmir B?y?k?ehir Belediyesi ev sahipli?inde bu y?l ?ZFA? taraf?ndan ilki ger?ekle?tirilen Lezzetli K?? ??leni'nde Buca Belediyesi stand? b?y?k ilgi g?r?yor. Belediyenin ?e?itli merkezlerindeki kurslara kat?lan kad?nlar?n y?l boyu ?rettikleri el eme?i ?r?nler fuarda ziyaret?ilerin be?enisine sunuluyor.

?zmirliler 2019 y?l?n?n son g?nlerinde yeni y?l heyecan?n? Lezzetli K?? ??leni'nde ya??yor. 31 Aral?k'a kadar s?recek fuar?n Hol 1-A b?l?m?nde yer alan Buca Belediyesi stand? da ?zmirlilerin ilgi oda?? oluyor.

Ev ekonomilerine katk?da bulunuyorlar

B?y?k bir ?zenle haz?rlanan Buca Belediyesinin stand?nda ?aml?kule Semt Evi, Evka-1 Semt Evi, T?rkan Saylan ?a?da? Ya?am Merkezi ve Kad?n Aktivite Merkezinde hobi, sanat ve meslek kurslar?na kat?lan kursiyer kad?nlar?n el eme?i ?r?nleri g?r?c?ye ??kart?l?yor. K???t oyma sanat?yla yap?lm?? eserlerden bez bebe?e, tak?dan el i?i ?antalara, y?lba?? temas?yla haz?rlanan birbirinden lezzetli kurabiye ve yiyece?e kadar pek ?ok ?r?n?n yer ald??? stantta, kursiyerler y?l boyunca ?rettikleri ?r?nleri satarak aile ekonomilerine de katk?da bulunma ?ans? yakal?yor.

?lk ziyaret?iler Soyer ve Sava?

?te yandan, Buca'n?n zenginliklerinin ve tatlar?n?n tan?t?ld??? stand?n ilk g?n konuklar? ?zmir B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Tun? Soyer ve Hatay B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Do?. Dr. L?tf? Sava? oldu. Kursiyerlerin ?r?nlerini dikkatle inceleyen Soyer ve Sava?, daha sonra Bucal? kad?nlarla birlikte hat?ra foto?raf? ?ektirdi.

Renkli stantlar?n yan? s?ra birbirinden keyifli etkinliklerin yer alaca?? Lezzetli K?? ??leni, K?lt?rpark'ta 31 Aral?k'a kadar ziyaret edilebilecek.