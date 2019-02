Lider Aliağaspor, Başiskele Doğantepespor'u ağırlayacak

grupta 37 puanla zirvede yer alan Aliağaspor FK, 17. haftada Başiskele Doğantepespor'u konuk edecek. Karşılaşma 10 Şubat 2019 Pazar günü Dikili İlçe Stadında saat 13.00'te başlayacak.

Kocaeli Büyükderbentspor'u deplasmanda Güray Kula ve Quesi Jonathan Weston'un attığı gollerle 2-1 mağlup etmeyi başaran Aliağaspor FK, en yakın rakibi Maltepespor ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen Aliağaspor FK, Başiskele Doğantepespor maçını da kayıpsız atlatmak istiyor.

Sarı siyahlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını Aliağa Belediyesi Değirmendere Futbol Sahasında yaptığı tek idmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde yapılan çalışmaya tüm futbolcular eksiksiz katıldı. İdman öncesinde oyuncularıyla kısa bir görüşme yapan Polat Çetin, karşılaşmanın zorluğunu ve mutlak galibiyetin önemini vurguladı.

Yaklaşık iki saat süren idman açma germe ve ısınma koşularıyla başladı. Dar alanda çabukluk çalışması ile devam eden idman 5'e 2 pas çalışması ve yarım sahada yapılan taktik maçla son buldu. Sarı siyahlı oyuncuların moral ve motivasyonlarının yüksek olduğu gözlenirken Muhammed Sak ve Quesi'nin attığı goller göz doldurdu. Bek oyuncuları Berk Baran ve Aykut Geçmen ise yaptıkları ortalarla teknik heyetten sık sık alkış aldı. Orta saha oyuncularının mücadele hırsları galibiyete olan inancı iki kat arttırdı.

İdman sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, karşılaşmadan üç puan ile ayrılacaklarına inandıklarını söyledi. Ligde kolay maç kalmadığını da vurgulayan Çetin, "Geçen hafta aldığımız üç puanının ardından çalışmalarımız keyifli bir şekilde devam ediyor. Ligin ikinci yarısından itibaren zorlu bir lig yarışının içerisine girdik. Bundan sonra her maç bizim için final havasında geçecek. Başiskele Doğantepespor maçına da bu hava çıkacağız. Alacağımız her maç işimizi de daha da kolaylaştıracak. Tüm maçlarımızı kazanarak önce şampiyon olacağız sonra da play off turlarını başarı ile geçip adımızı üçüncü lige yazdıracağız" dedi.