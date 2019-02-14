Lider Aliağaspor, Bozöyük maçına bileniyor

grupta 40 puanla zirvede yer alan Aliağaspor FK, 18. haftada Bilecik temsilcisi Bozüyük Vitraspor'a konuk olacak. Karşılaşma, 17 Şubat 2019 Pazar günü saat 14.00'te Bozüyük İlçe Stadı'nda oynanacak.

Ligde oynadığı 17 maçta sadece 1 yenilgi alan Aliağaspor FK, 40 puanla en yakın takipçisi Maltepespor'un 5 puan önünde yer alıyor. Aliağaspor attığı 41 golle de ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Bozüyük Vitraspor ise 12 puanla 13. sırasında yer alıyor.

Üçüncü lig yolunda ligin zirvesinde yer alan lider Aliağaspor FK, karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde sürdürüyor. Aliağa Belediyesi Değirmendere Futbol Tesisleri'nde süren hazırlıklarda sarı siyahlılar günü tek antrenmanla tamamladı. Açma germe ve ısınma koşuları ile başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Yaklaşık iki saat süren antrenman yarım sahada yapılan taktik maçla sona erdi. Antrenmana tüm oyuncular eksiksiz olarak katılırken yedek kaleciler kaleci antrenörü Turgay Can eşliğinde çalıştı.

Karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, "Rakibimizin iyi ve kötü yanlarını biliyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Rakibimiz özellikle kendi sahasında iyi oynayan bir takım. Taraftarımızın da güçlü desteği ile deplasmandan üç puanla döneceğimize inanıyorum" dedi.

18. haftanın tüm karşılaşmaları ise 17 Şubat 2019 Pazar günü saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmalar şöyle;

Vefaspor - Kütahya Çamlıcaspor

Sultangazi Spor - Kocaeli Büyükderbentspor

Başiskele Doğantepespor - TKİ Tavşanlı Linyitspor

Bornova Yeşilova Spor – Maltepespor

Kütahyaspor - Gaziosmanpaşa

Çayırova Spor - Belediye Derince Spor

Bozüyük Vitraspor - Aliağaspor FK