Lider Aliağaspor, Çayırovaspor'u konuk edecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 11. haftasında, sahasında Kocaeli temsilcisi Çayırovaspor'u konuk edecek olan lider Aliağaspor FK, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada sadece bir kez mağlup olan Aliağaspor, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nde liderliğini sürdürüyor. Ligde 11. haftaya girilirken Aliağa temsilcisi Kocaeli temsilcisi Çayırovaspor'u konuk edecek. 8 puanla 12. sırada bulunan Çayırovaspor'un ise 6 mağlubiyeti, iki beraberliği ve iki galibiyeti bulunurken, 2 Aralık 2018 Pazar günü Petkim Stadında oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Şampiyonluk yolunda liderliği kimseye kaptırmak istemeyen sarı siyahlı takım, karşılaşmanın hazırlıklarını Petkim Stadı'nda yaptığı tek idmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde yapılan idman açma germe ve ısınma hareketleri ile başladı. Koordinasyon ve kısa mesafede çabukluk çalışması ile devam eden idman yarım sahada oynanan taktik idmanla son buldu.

Teknik Sorumlu Polat Çetin, kıran kırana geçen taktik maç esnasında oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Rakibin zayıf yönlerini oyuncularına ezberleten Polat Çetin, özellikle hücum hattında daha hareketli olunması gerektiği belirtti.

Ligin ilk devresini kayıpsız kapatmak istediklerini ifade eden Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, "Ligde iddiası olmayan bir takımla kendi sahamızda oynayacağız. Yine de çok dikkatli oynayacağız. Son düdüğe kadar oyun disiplinine sadık kalacağız. Taraftarımızın da güçlü desteği ile sahadan üç puanla ayrılacağımız ve hem şampiyonluk hem de üçüncü lig yolunda önemli bir adım daha atmış olacağız" dedi.