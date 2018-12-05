Lider Aliağaspor, derince deplasmanına hazırlanıyor

grupta 24 puanla liderlik koltuğunda oturan İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, 12. haftada karşılaşacağı Belediye Derince Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kocaeli temsilcisine konuk olacak olan sarı siyahlılarda eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

grupta, İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, deplasmanda Belediye Derince Spor ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli temsilcisine konuk olacak olan sarı siyahlılarda eksik ya da cezalı oyuncu bulunmazken, Aliağa temsilcisi karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı tek idmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde Petkim Stadı'nda yapılan antrenman açma germe ve ısınma hareketleri ile başladı. Kuvvet ve denge çalışması ile devam eden antrenman, taktik maçla son buldu. Yaklaşık iki saat süren antrenmanda futbolcuların hırslı ve moralli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

Şampiyonluk yolunda ligin en zor deplasmanlarından birine çıkacaklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, "Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Derince sahasında iyi oynayan bir takım. Dersimize çok iyi çalışıp, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek ve liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Deplasman maçı olmasına rağmen taraftarımızın da güçlü bir desteği olacağına inanıyorum. Taraftarımızın desteği ve sahaya yansıtacağımız pozitif futbol ile zorlu deplasmandan galibiyet ile döneceğiz" dedi.

9 Aralık 2018 Pazar günü Belediye Derince Spor'un sahasında oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Ligde Vefaspor ile aynı puana sahip Aliağaspor, averaj ile liderliğini sürdürürken, 16 puana sahip Belediye Derince Spor, 7. sırada yer alıyor. Karşılaşmaya yoğun ilgi göstermesi beklenen Aliağalı taraftarlar için Yeniçeriler Taraftar Derneği önünden otobüs kaldırılacağı, karşılaşmayı tribünden takip etmek isteyen futbolseverlerin 0531383 5123 numaralı telefonu arayarak kayıt oluşturabileceği bildirildi.