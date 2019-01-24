Lider Aliağaspor FK, Bornova Yeşilova maçına bileniyor

grupta en yakın rakibine 5 puan fark atan lider Aliağaspor FK, 15. haftada Bornova Yeşilova Spor ile karşılaşacak. 27 Ocak 2019 Pazar günü Dikili İlçe Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Kütahya Çamlıcaspor deplasmanında taraftarının da büyük desteği ile rakibini 5-0'lık skorla farklı mağlup eden Aliağaspor FK, puanını 33'e yükselterek en yakın rakibi Vefaspor ile farkı 5'e çıkardı. Oynadığı pozitif futbol ve aldığı farklı galibiyetlerle ligde dikkat çeken sarı siyahlılar, futbol otoriteleri tarafından şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilmeye devam ediyor.

Sezon başından bu yana ligdeki tek mağlubiyetini Bornova Yeşilova Spor deplasmanında alan Aliağaspor FK, rövanş için çıkacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalarını Değirmendere Futbol Tesisleri'nde sürdüren sarı siyahlılar, günü yaptığı tek idmanla tamamladı. Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetimdeki çalışma açma germe ve ısınma hareketleri ile başladı. Denge ve çabukluk çalışması ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli ve hırsları halleri dikkat çekti. Yaklaşık iki saat süren antrenman, pas çalışması ve yarım sahada taktik maçla sona erdi.

Ligin ikinci yarısına farklı bir galibiyetle başladıklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, "Oynayacağımız her karşılaşmayı final olarak görüyoruz. Rakiplerimizi ayrı ayrı değerlendirerek analiz ederek hazırlık yapıyor. Değişmeyen tek şey pozitif futbolumuz ve kazanma arzumuz. Ligin ikinci devresini seri galibiyetler alarak zirvede tamamlayacağız. Buna da hiç kuşkumuz yok. Şampiyon olarak önce üçüncü lige ardından da üst liglere tırmanmaya devam edeceğiz. Aliağa'yı hak ettiği profesyonel liglere çıkaracağız. Aliağa taraftarı da Aliağasporu daha üst liglerde izlemek istiyor" dedi.