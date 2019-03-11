Lider Aliağaspor FK'dan 4 gollü galibiyet

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 21. haftasında şampiyonluk yolundaki takipçisi Maltepespor'u konuk eden Aliağaspor FK, rakibini 4-0 gibi net bir skor ile mağlup etti. Aliağaspora üç puanı getiren golleri 9 ve 21'de Ramazan, 44'de Okan Sarı ve 68'de Quesi kaydetti. Ligde 14. galibiyetine ulaşan Aliağaspor FK, puanını 46'ya yükselterek 9. grupta liderliğini sürdürdü.

Aliağa şehir stadında oynanan karşılaşmayı Sakarya bölgesinden Levent Gümüşdere yönetti. Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Aliağaspor FK, başlama düdüğünden itibaren rakip Maltepespor üzerindeki baskısını artırdı. Dakika 9'da Quesi'nin presi sonrası top Billy'in önünde kaldı. Billy'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Ramazan'ın uzak direğe şutu ağlarla buluştu: 1-0. Dakika 21'de gelişen atakta ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Ramazan sert vurdu: 2-0. Dakika 44'de Sarı siyahlı ekip farkı 3'e çıkarttı. Organize gelişen atakta sağ çizgiye inen Adem topu arka direğe kesti. Altı pas üzerinde boş pozisyona bulunan Okan topu kafayla ağlara gönderdi: 3-0. İlk yarı Aliağaspor FK'nın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren Aliağa FK, rakibine atak fırsatı tanımadı. Dakika 68'de ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Quesi şık bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 4-0'a getirdi. Dakika 77'de Maltepespor oyuncusu Samet Şenol, Güray'a yaptığı sert faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Karşılaşma Aliağaspor FK'nın 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Puanını 46'ya yükselten Aliağaspor FK, 42 puanlı Belediye Derince Spor'un önünde liderliğini sürdürdü.

Aliağaspor FK: 4 - Maltepespor: 0

Hakemler: Levent Gümüşdere, Semih Kocaman, Alp Osman Karaosmanoğlu

Stat: Aliağa İlçe Stadı

Aliağaspor FK: Emir Korubeyi, Berk Baran, Aykut Geçmen, Güray Kula, Ömercan Aslan, Arda Saltan (DK 76 Yağız Göktuğ Taşbulak), Ramazan Altıntepe (DK 82 Muhammet Enes Gök), Adem Hakan Ali Denizer, Quesi Jonathan Weston, Okan Sarı (MDK 68 Muhammed Sak), Billy Auto Michael

Maltepespor: Emre Tümler, Fırat Güneş, Oğuz Yeşil (DK 86 Burak Gölükçü), Turgay Sözbir, Serhat Hürriyet, Mustafa Yalçın, Sabur Eser, Samet Şenol, Haktan Çakır, Kwaku Manu (DK. 67 Metin Çalışkan), Emir Subaykan (DK. 77 Ikechukwu Emmanuel Okorie)

Goller: DK. 9 ve 21 Ramazan Altıntepe, DK. 44 Okan Sarı DK 68 Quesi Jonathan Weston (Aliağaspor FK)

Sarı kartlar: Aykut Geçmen, Bülent Tek(yedek), Emir Korubeyi, Arda Saltan, Quesi Jonathan Weston (Aliağaspor FK) Oğuz Yeşil, Haktan Çakır, Fırat Güneş (Maltepespor)

Kırmızı kart: DK. 74 Samet Şenol (Maltepespor)