Lider Aliağaspor, Gaziosmanpaşa maçına bileniyor

grupta 20 puanla zirvede yer alan Aliağaspor FK, 10. haftada konuk olacağı Gaziosmanpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde oynadığı 9 karşılamada 1 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 6 galibiyet alarak 20 puanla ligin tepesinde yer alan İzmir temsilcisi Aliağaspor; 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 4 galibiyet alarak 14 puanla 7. sırada bulunan İstanbul ekibi Gaziosmanpaşa'ya konuk olacak.

Aliağaspor FK, karşılaşmanın hazırlıklarını Petkim Stadında Teknik Sorumlu Polat Çetin yönetiminde sürdürüyor. Günü tek idmanla tamamlayan İzmir temsilcisi kısa mesafede çabukluk, pas ve yarım sahada taktik çalıştı. Zorlu deplasman öncesinde takımda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Vefaspor karşısında kaybedilen iki puana rağmen halen şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını belirten Aliağaspor FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin, "Ligde ilk devre için son dört karşılaşmaya çıkacağız. Bu karşılaşmaları final havasında oynayacağız. Seri galibiyetler yakalayarak alacağımız üç puanlar ligin gidişatını da büyük ölçüde etkileyecek. Oyuncularıma güveniyorum. İçeride ve dışarıda oynadığımız karşılaşmalarda taraftarımızın da güçlü desteği ile devreyi kayıpsız kapatmak istiyoruz" dedi.

gruptaki Gaziosmanpaşa-Aliağaspor FK maçı ise 25 Kasım 2018 Pazar günü İstanbul Yıldıztabya Stadı'nda saat 14.00 de başlayacak.