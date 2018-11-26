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Lider Aliağaspor, İstanbul deplasmanından 3 puanla döndü

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)’nin 10.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 10. haftasında, deplasmanda Gaziosmanpaşa'ya konuk olan İzmir'in güçlü temsilcisi Aliağaspor FK, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 10. haftasında Aliağaspor FK, deplasmanda Gaziosmanpaşa'ya konuk oldu. Aliağaspor, İstanbul Yıldıztabya Stadı'ndaki maçını 3-1 kazandı.


Aliağaspor'a üç puanı getiren golleri 12'de Quesı Jonathan Weston, 45'te Muhammed Sak, 79'da Muhammet Enes Gök kaydetti. Ev sahibi takımın tek golünü ise 82'de Safa Serbest penaltıdan attı.


Aliağaspor FK deplasmandan aldığı galibiyetle puanını 23 yükseltti. Averajla Vefaspor'un önünde bulunan sarı siyahlılar lig liderliğini sürdürdü. Gaziosmanpaşa ise 13 puanla 9.sırada kaldı.

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