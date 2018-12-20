Lider Torbalıspor, Çeşme'den 1 puanla dönebildi

Süper Amatör Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, erteleme maçında grup lideri Torbalıspor'u konuk etti. Futbol kalitesinin yüksek olduğu zorlu maçta Çeşme Belediyespor, lider takım Torbalıspor ile 1-1 berabere kalarak gruptaki yükselişini sürdürdü.

Çeşme Belediyespor taraftarının da takımını yalnız bırakmadığı karşılaşmanın ilk yarısında ilk golü 9. dakikada Torbalıspor buldu. İkinci yarıya hırslı başlayan Çeşme Belediyespor, 63. dakikada Mustafa Can Uyanık'ın attığı golle beraberliği yakaladı.

Zorlu maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, "Grup lideri Torbalıspor ile berabere kalarak 1 puan aldık. 3 puan da olabilirdi. Ama yine de memnunuz. Puandan çok oynanan futbol beni çok memnun etti. Bundan sonra daha iyi oynayarak ve oynadığımız futbolla herkesi memnun ederek yolumuza devam edeceğiz. Biz biraz da futbolun temaşa tarafındayız. Bundan sonra seri galibiyetlerle mutlu sona ulaşacağız" dedi.

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Çağı da yaptığı değerlendirmede, "Lider ile oynadık. Maça çok iyi hazırlanmıştık. Hedefimiz maçı kazanmaktı. Oyun planlarımız o şekildeydi; ama gereksiz bir pozisyon hatasından dolayı, maçın ilk dakikalarında geriye düşmenin verdiği sıkıntıyı yaşadık. İlerleyen dakikalarda toparlanarak, oyunda baskı kurup golü bulduktan sonra maça yüklendik, ama galibiyeti getirecek golü bulamadık" dedi.