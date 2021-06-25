Lisansüstü eğitimle kariyerine yön vermek isteyenler için fırsat

Bilimsel bilginin, sektörel bilgi ile desteklendiği lisansüstü programlar, endüstri mühendisliğinden sanat ve tasarıma, lojistik mühendisliğinden özel ve kamu hukuk alanlarına kadar çeşitlilik gösteriyor.

Lisansüstü eğitim almanın önemini vurgulayan Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yetkilileri, yüksek lisans ve doktora eğitiminin, bireye hem akademik hem iş dünyası hem de kişisel gelişim açısından önemli katkılar sağladığını kaydetti. İçinde bulunulan bilgi çağında, yaşam boyu eğitimin önemi daha da fazla ortaya çıkmaya başladığını vurgulayan yetkililer, "Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Bilim ve teknoloji başta olmak üzere hayatın her alanında yeni buluşlar yapılıyor. Resmî kurumlardan özel sektöre kadar herkes bu çağa uygun stratejiler geliştiriyor.

1. başvuru dönemi için 1 Temmuz 2021, 2. başvuru dönemi içinse 7 Eylül 2021

Bilginin çok değerli olduğu bir çağdayız. Günümüz bilgi toplumunda herkes, bilgiyi üreten, yöneten ve kullanan bireyler olmak zorunda" diyerek eğitim olanakları hakkında şu bilgileri verdi:

"Sosyal bilimlere yönelik enstitü yüksek lisans programları; İşletme, Ekonomi, İletişim, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Lojistik Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları ile Sanat ve Tasarım Ana sanat Dalı yüksek lisans programlarından oluşuyor. Ayrıca, İşletme Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı olan e-MBA de güçlü uzaktan öğretim alt yapısıyla 5 yıldır lisansüstü eğitim olarak veriliyor. Yüksek lisansını ileriye taşımak isteyen adaylara yönelik olarak da Özel Hukuk, Kamu Hukuku, Sanat ve Tasarım, İşletme ve Finans doktora programları sunuluyor. Fen bilimleri alanına yönelik lisansüstü programlar ise Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Mimarlık doktora ve yüksek lisansları ile İç Mimarlık, İşletme Mühendisliği, Lojistik Mühendisliği yüksek lisans programları olarak belirlendi."

Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerine gerek iş dünyası, gerek akademiye nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaç edinen Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne başvurular, 1. başvuru dönemi için 1 Temmuz 2021, 2. başvuru dönemi içinse 7 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek.

Yüksek lisans programlarında, burs imkânlarının yanı sıra ikili protokol anlaşması bulunan kurum çalışanlarına ve birinci derece yakınlarına da indirim seçenekleri sunuluyor. Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarının tümü ise gerekli değerlendirme koşullarına sahip öğrencilere tam burslu (ücretsiz) olarak sunuluyor. Lisansüstü programlarda, Erasmus değişim öğrencisi imkânı bulunmakta birlikte uluslararası değişim programlarıyla Avrupa dışından öğrenciler de yer alabiliyor.