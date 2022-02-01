Lise öğrencisinden 746 sayfalık roman

İzmir Ödemişli lise öğrencisi 17 yaşındaki Aybüke Malçok, toplumsal duyarlılıklarını 746 sayfalık "Sarı papatya" isimli romanıyla dile getirdi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ticaret Odası Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Aybüke Malçok, küçüklüğünden beri hayal ettiği roman yazarlığına 17 yaşında kavuştu. Edebiyat öğretmeninin teşviki ile yazmaya başlayan Malçok, pandemi dönemini değerlendirerek roman yazarı oldu. Özellikle kadın cinayetlerinden etkilendiğini ve bu durumu "Sarı papatya" isimli romanına yansıttığını belirten Malçok, “Pandemi döneminde kendimi keşfettim ve bu romanımı yazdım” dedi. Ortaokul yıllarından beri çeşitli yazı yazma yarışmalarına katıldığını belirten Malçok, “Edebiyat öğretmenim Özal Gören'in teşvik etmesi ile roman yazmaya başladım. Pandemi dönemi, benim kendimi keşfetmem için olumlu bir etki sağladı. Yazdıkça kendimi geliştirdiğimi fark ettim. 17 yaşımda yazdığım romanımı, internet ortamında bulduğum yayınevleri aracılığı ile bastırma olanağı buldum. Amacım, iyi bir romancı olmak” diye konuştu. Kitabının ana kahramanının Meyra adlı kimsesiz bir kız olduğunu belirten Malçok, kitabını “Her felâketin arasına karışmış bir çiçekli yol vardır” cümlesi ile özetleyebileceğini söyledi.