Liseli Gürel'den sosyal sorumluluk projesi

Arkadaşlarıyla birlikte Bayraklı'da ilkokul öğrencilerine matematik dersi vermek isteyen 11. sınıf öğrencisi Gürel Arı, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret etti. Öğrencilerin örnek davranışından memnuniyet duyan Başkan Sandal, "Sizin gibi gençler bizlerin umudunu artırıyor. Üzerimize ne düşüyorsa yaparız" dedi.

Lise 3 öğrencisi Gürel Arı, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret ederek, ilkokul öğrencilerine yönelik sosyal sorumluluk projesini anlattı. 3 ve 4. sınıf öğrencilerine matematik eğitimi vermek isteyen başarılı öğrenci,bu isteğini Sandal'a iletti. Geçtiğimiz dönemde birkaç kez öğrencilerle Bayraklı kütüphanelerinde bir araya geldiklerini anlatan 17 yaşındaki Gürel Arı, "Geçen sene birkaç arkadaşımla beraber aklımıza küçük çocuklara ders verme fikri geldi. Bayraklı'da maddi durumları; Alsancak, Karşıyaka gibi yerlerden biraz daha kötü durumda olan öğrenciler bulunduğunu biliyorum. Daha önce kütüphanede birkaç etkinlik yaparak çocuklara eğitim verdik. Bunu boş zamanlarımızda sürdürmek ve çocuklara destek olmak istiyoruz. Biz de sürekli bir şeyler öğrenmek ve çocuklara da öğretmek istiyoruz. Onların da öğrenmek istediklerini görüyoruz. Çok zeki çocuklar var ve biz bu çocuklara katkı sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Başarılı öğrencinin bu tutumundan memnuniyet duyan Başkan Sandal da, kısa sürede projeyi hayata geçirebileceklerini belirterek, "İnsanın içinin güzelliği yüzüne yansır. Böyle bir sorumluluk alman bizleri çok mutlu etti. Biz de sizlere destek olmak anlamında elimizden ne geliyorsa yaparız. Sizin gibi gençler çalışma azmimizi, umudumuzu artırıyor. Biz de istiyoruz ki; tüm çocuklarımız okuyabilsin. Bu kapsamda İzmir'de maddi ihtiyaçları olan 2 bin öğrenci tespit ettik ve onlara destek oluyoruz. Önümüzdeki süreçte bütçemiz ölçeğinde daha fazla çocuğumuza destek olacağız. Örnek davranışınızdan dolayı seni ve arkadaşlarını kutluyor, başarılar diliyor ve teşekkür ediyorum" dedi.