Liseli öğrenciler tatil yapmak yerine ilkokul öğrencilerine ders veriyor

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, boş zamanlarında ilkokul öğrencilerine destek olmak isteyen lise öğrencileri, ara tatilde tatil yapmak yerine Bayraklı Belediyesi Merkez Kütüphanesinde ücretsiz ders vermeye başladı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret ederek, maddi ihtiyacı olan öğrencilere destek için hazırladığı sosyal sorumluluk projesini anlatan lise öğrencisi Gürel Arı, arkadaşlarıyla birlikte örnek bir davranış sergiledi. Geliştirdiği sosyal sorumluluk projesine arkadaşlarını da dahil eden 11. sınıf öğrencileri Gürel Arı, Ceren Doğa Korkmaz ve Eylül Şahin, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine ücretsiz matematik eğitimi vermeye başladı. Bayraklı Belediyesi Merkez Kütüphanesinde ara tatilde tatil yapmak yerine ders veren liseli gençler, okullar açıldıktan sonrada boş vakitlerini devam ettirmek istediğini ifade ederken, gençler ilkokul öğrencilerine 10.00 ve 12.00 saatleri arasında ders veriyor.

Çocukları ve matematiği çok sevdiklerini belirterek tatillerini faydalı geçirmek için böyle etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Gürel Arı, "Bayraklı Belediye Başkanımız Serdar Sandal'ı ziyaret edip destek istemiştim. Sağ olsun, kendisi de bize imkan tanıdı ve öğrencilere servis dahi ayarlanmış. Çok memnun olduk. Çocuklara olabildiğince destek olup, tatilde bile pratik yapılması gerektiğini söylemeye çalışıyoruz. Çocukları zorlayan kelime problemlerini anlatmaya ve okuduklarını anlamaya yönelik çalışmalar yaptırıyoruz. Bu şekilde daha iyi geliştiklerine inanıyoruz. Çocukların ilgisi çok güzel ve bu da bizim motivasyonumuzu artırıyor. Bu etkinliklere okul açıldığında da boş zamanlarımızda devam edeceğiz" dedi.

Aynı zamanda matematik öğretmeni olan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da, başarılı öğrencileri örnek davranışlarından dolayı kutlayarak, her türlü desteği vereceklerini belirtti. Lise öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesinin çok anlamlı olduğunu vurgulayan Başkan Sandal, "Sizin gibi öğrenciler aydınlık bir gelecek için umudumuzu artırıyor. Sizlere ihtiyacımız var. İmkanlarımız dahilinde her zaman yanınızda olacağız" dedi.