Liseliler, projelerini üniversitede yapacak

İzmir Kız Lisesi ile imzalanan protokol ile öğrenciler, İEÜ Mühendislik Fakültesindeki akademisyenlerin desteğiyle üniversitenin teknolojik altyapısından da yararlanarak araştırma projeleri gerçekleştirecek. İlk olarak 5 kişilik öğrenci grubu, İEÜ'lü öğretim üyelerinin danışmanlığında ‘akıllı ofis sistemleri' geliştirmek için çalışma yapacak. Gruplar halinde İEÜ'ye gelerek projelerini hayata geçirme imkanı bulacak olan öğrenciler, kampüs yaşamını erkenden tanımanın da ayrıcalığını yaşayacak.

Öğrencilerin kendilerini geliştirmesine zemin hazırlayan iş birliğine ilişkin protokol, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve İzmir Kız Lisesi Müdürü Suna Yoldaş Özdemirçelik tarafından imzalandı. İEÜ Mütevelli Heyet Salonu'nda gerçekleşen imza törenine İEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Güneri Şahin ve öğrenciler de katıldı. Gençlerin meslek seçimlerini yaparak kariyer hedeflerini belirlemesi için lise döneminin çok önemli olduğunu belirten Rektör Aşkar, bu noktada yapılan iş birliğinin oldukça değer kazandığını söyledi.

“Her zaman yanlarında olduk”

Rektör Aşkar, “Rekabetin arttığı, bilginin sürekli güncellendiği, yeni mesleklerin ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. Bilimi referans alan, öğrendiğiyle yetinmeyip yeniliğe odaklanan, araştırmaktan ve çalışmaktan sıkılmadan hedeflerinin peşinden koşan gençler yetiştirmeliyiz. Gençlerimize bu bakış açısını kazandırmak için onların üniversiteye gelmelerini beklemeye gerek yok. Üniversite olarak liseli gençlerimizin bu yöndeki gelişimlerine destek olmak, bilimsel çalışmalarında onlara yol göstermek amacıyla bugüne kadar birçok kurumla iş birliği yaptık. Kampüsümüzün kapılarını gençlerimize açtık, onların yanında olduk. Hangi üniversitede okumayı düşünürse düşünsün, gençlerimizin yolunu aydınlatmayı en önemli görevlerimizden biri olarak benimsedik. Şehrimizin, ülkemizin en önemli okullarından biri olan İzmir Kız Lisesi ile imzaladığımız protokolle de bu anlayışımızı biraz daha geliştirmiş olduk. Yaptığımız iş birliğinin gençlerimiz adına olumlu sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum” dedi.

Sosyal ve kültürel gelişim

İzmir Kız Lisesi Müdürü Suna Yoldaş Özdemirçelik, iş birliği sayesinde öğrencilerin sosyal ve kültürel yönden gelişiminin de hızlanacağını söyleyerek “Öğrencilerimizin bilimsel çalışmalarını üniversite zemininde gerçekleştirmesi bizim açımızdan çok anlamlı, gençlerimizin yararına olan bir adım. Protokolü de bu doğrultuda hassasiyetle hazırlamıştık. Öğrencilerimiz çok istekli ve heyecanlı. Türkiye'nin en çok tercih edilen, başarı sıralamasını sürekli artıran bir lise olarak öğrencilerimize böyle bir imkan sağladığımız için mutlu olduk. İzmir Ekonomi Üniversitesine, bizlere sağladığı destekler için teşekkür ediyorum” diye konuştu.