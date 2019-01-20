Liselilerden üniversite provası

İzmir ve ilçelerinde eğitim gören 6 bin 200 lise öğrencisi, eğitim ve tanıtım günlerine katılarak akademisyenler tarafından gerçekleştirilen örnek ders uygulamalarını izledi.

Sınav maratonunun sonuna yaklaşan lise son sınıf öğrencileri, doğru bölüm tercihi yapmalarına katkı sağlamak amacıyla 'Yaşar Üniversitesi Eğitim ve Tanıtım Günleri'ne katıldı. Selçuk Yaşar Kampusunda, üç gün boyunca, akademisyenlerinin gerçekleştirdiği örnek derslere katılan gençler, üniversite havasını da soluma fırsatı buldu. Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, tüm bölüm ve programlar hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerin, gelecek hedeflerini de doğru belirleyebilmeleri amaçlandı. Örnek ders uygulamalarının yanı sıra seminerlerle de aday öğrencilere destek verildi. Yaşar Üniversitesinin akademik programları, eğitim olanakları, burs seçenekleri ve kampus imkanları hakkında da bilgi alan öğrenciler, tercih etmeyi düşündükleri bölümleri yerinde görüp inceleme olanağına da sahip oldu.

Rektörden tercih önerisi

Adayların yeteneklerini ve isteklerini bilip bu doğrultuda adımlar atması gerektiğini belirten Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, “Adaylar öncelikle kendi yetenekleri çerçevesinde mutlu olacakları bir alanı seçmeli. Sonradan pişmanlık duyacakları, çalışmak istemedikleri meslek alanlarını tercih etmesinler. Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediğimiz eğitim ve tanıtım günlerinde de bu bilinci kazandırmayı amaçladık” dedi. Etkinliğe katılan liseliler ise örnek ders uygulamaları ile üniversite ortamını şimdiden görmenin, kendilerine motivasyon sağladığını belirtti.