Liselilere güvenli internet eğitimi

Yaşar Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin liseli gençlere yönelik “Birlikte Kolaylaştıralım Hayatı” projesi kapsamında, İzmir'deki 8 ilçeden 724 öğrenciyi kampusta ağırladı. Öğrenciler, okumak istedikleri bölüm ve meslekler ile ilgili bilgi edindi, güvenli internet eğitimi aldı ve üniversite hayatını deneyimleme fırsatı buldu.

Yaşar Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin kent merkezinden uzak ilçelerde yaşayan 16-18 yaş arası liseli gençlerin eğitimlerine ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladığı Birlikte Kolaylaştıralım Hayatı projesine destek verdi. Menemen, Urla, Çeşme, Karaburun, Kınık, Dikili, Selçuk ve Bayraklı ilçelerindeki çeşitli liselerde eğitim gören toplamda 724 öğrenci, üç ayrı tarihte Yaşar Üniversitesinin konuğu oldu. Öğrenciler, akademisyenlerden okumak istedikleri bölüm ve meslekler ile ilgili bilgi aldı.

Yasaklamak yerine bilinçlendirilmeli

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, liselilere verdiği güvenli internet seminerinde; internet teknolojisinin doğru kullanımı ve olası zararlar konusunda uyarılarda bulundu. Koltuksuz, doğru internet kullanımının yanı sıra teknoloji bağımlılığı, zararlı içerikler ve siber zorbalık gibi konularda da öğrencilere bilgiler verdi. Koltuksuz, “Öğrencilerimizi, korkutmadan, tedirgin etmeden, yasaklamak yerine doğru yönlendirip, bilgilendirip, bilinçlendirebilirsek tüm tehditleri bertaraf edebiliriz” diye konuştu.

Tamamı öğrencilerden oluşan 15 kişilik ekibiyle Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi desteğiyle Kuluçka Merkezi Minerva'da, UniverList isimli projeyi hayata geçiren Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Murat Ödemiş de gençlere, girişimcilik ve doğru tercih konusunda bilgilendirmelerde bulundu.