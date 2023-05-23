Lösemi hastası kıza yunus polislerinden sürpriz doğum günü

İzmir’in Torbalı ilçesinde lösemi hastası 14 yaşındaki kız çocuğuna yunus polislerinden sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde lösemi hastası 14 yaşındaki kız çocuğuna yunus polislerinden sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Tumed Başkanı Bedri Yalçın'ın ‘İlçede yaşayan lösemi hastası ve yunus polislerini çok seven 14 yaşındaki çocuğa polis ekipleri sürpriz doğum günü düzenleyebilir mi?' ricası üzerine harekete geçti. Ekipler, ilçede yaşayan 14 yaşındaki lösemi hastası kızın oturduğu eve giderek sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.
Öte yandan, Gülsüm polislerin getirdiği pastayı üfleyerek yeni yaşını kutladı.