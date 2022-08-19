Lösemi ve kanser hastaları için örnek çalışma

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ayça Nilüfer Aykar tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, kampüs içinde stantlar kurulacak, üniversite öğrencilerinin katılımıyla ortak projeler yürütülecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) arasında yapılan iş birliğine ilişkin protokol imza töreni, Mütevelli Heyet Salonunda gerçekleştirildi. Törene; İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Öğce, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sevinç İnan, Sağlık, Kültür ve Spor Müdürü Özgür İnandım, LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ayça Nilüfer Aykar, Kurumlarla İletişim Koordinatörü Berrin Atalan, Sosyal Hizmetler Koordinatörü Jülide Arifoğlu ve Halkla İlişkiler Yönetmeni Tuğçe Gücüyener katıldı.

Üniversite olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiklerini ve öğrencilerini de bu projelerde yer almaları için teşvik ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Aşkar, “LÖSEV, hem hasta çocuklarımız hem de yetişkinler için bugüne kadar birçok değerli çalışmaya, öncü olan projelere imza attı. Biz de üniversite olarak, kampüsümüzün kapılarını açarak LÖSEV'in yanında olduğumuzu, onların çalışmalarına destek verdiğimizi göstermek istedik. Bu iş birliğinin, üniversiteli gençlerimizi sosyal sorumluluk projelerine yönlendirmek, kanser gibi önemli bir konuda öğrencilerimizin farkındalık seviyelerini artırmak adına da çok önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

LÖSEV İzmir İl Koordinatörü Ayça Nilüfer Aykar ise destekleri için İzmir Ekonomi Üniversitesine teşekkür ederek, “Son yıllarda, ülkemiz genelinde kanser vakalarının görülme sıklığı maalesef arttı. LÖSEV olarak sadece çocuklarımız için değil, yetişkin lösemi ve kanser hastalarına da destek oluyoruz. Hastalarımıza ulaşırken, onların sıkıntılarını gidermeye çalışırken, en büyük gücümüzü ise gönüllülerimizden, bizlere destek olan kurumlardan alıyoruz. İş birliğinde olduğumuz kurumlara, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ni de eklemek bizleri çok mutlu etti. Güç birliği sayesinde yıl boyunca dikkat çekici, güzel çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.