LÖSEV'den yıl boyunca et yardımı sürüyor

Kurumun 2020 yılı hedefi 65 bin kez bu dağıtımı gerçekleştirmek.

LÖSEV, 12 ay boyunca kayıtlı hastalarına kırmızı et yardımını sürdürüyor. En yüksek protein kaynağı olan et ve et ürünlerinin hastaların beslenmesinde çok önemli bir yere sahip olduğu bilinciyle hareket eden vakıf, yüksek protein içerikli et ürünleri tüketerek sağlıklı beslenen hastaların zorlu tedavi sürecini daha kolay atlattığını belirtti. LÖSEV'e kayıtlı ve yüzde 90'ı asgari ücret altında geliri olan lösemi ve kanser hastaları yalnızca Kurban Bayramı'nda değil, tüm yıl taze et ürünleri ile beslenebiliyor. Et ve diğer gıdalardan zengin beslenen hastaların vücut direnci yükseliyor, vücut savunmaları güçleniyor ve böylece hastalıkları kolayca yenerek iyileşiyor. Et dağıtım desteklerini dokuz ilde bulunan LÖSEV şubelerinin yanı sıra Türkiye genelindeki ev ziyaretlerinde ve anlaşmalı marketlerden ulaştıran vakıf, yıl boyunca ailelerin düzenli olarak et ve et ürünleri yemesini sağlıyor. Kurban Bayramı'na çok az bir süre kala hala binlerce LÖSEV'e kayıtlı hasta ailesi, geçen sene yapılan kurban bağışları sayesinde hala taze et ve et ürünleri tüketebiliyor.

Kurban bağışları hayat veriyor

Kurban Bayramı'nda vakfın aldığı kurban vekâletleri, yıl boyunca ihtiyacı olan ailelere eşit ve adil şekilde dağıtılıyor. Yerinde ve uzaktan yapılan sosyal incelemeler sonucu ihtiyacı olduğu tespit edilen ailelere destek veriliyor. LÖSEV İzmir İrtibat Ofisinde gerçekleştirilen organizasyonunda İzmir'de yaşayan ve vakfa kayıtlı ailelere taze et ve et ürünleri destekleri sunuldu.