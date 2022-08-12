LPG sektöründen “denetim” çağrısı

Sözleşmesiz tüp satışının yerel otoriteler tarafından yapılacak denetimle engellenebileceğini belirten sektör temsilcileri, toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Karabağlar Belediyesi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu.

İZTO'da düzenlenen “LPG Bütangaz Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Toplantısı”, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, İZTO Meclis Üyeleri Saffet Erdil ve Onur Yaman, 58. Akaryakıt, LPG ve Madeni Yağlar Grubu Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Meriç Değer, Komite Başkan Yardımcısı Berkant Gündüz, İZTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Karabağlar Belediyesi temsilcileri ile sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Sektörel alanda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunmak için bir araya geldiklerini belirten İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan, “Daha önce akaryakıt sektörünün sorunlarını değerlendirmek üzere yaptığımız toplantıda belirtilen hususlara ilişkin olumlu sonuçlar elde ettik. Bu toplantının sonucunda da benzer şekilde sektörün sorunlarının çözümüne yönelik gelişmeler yaşanacağına inanıyorum” dedi.

“Taleplerin takipçisiyiz”

Komiteden gelen talepler hakkında bilgi veren Çakan, “12 kilogram tüplerin ev ve iş yerlerine teslimi ve bağlantılarının sertifika sahibi, bu konuda eğitim almış personel tarafından yapılması güvenlik açısından son derece önemli. Bu nedenle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması için bu konuda denetimlerin sıklaştırılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Bütangaz tüplerin terör olaylarında kullanıldığını üzülerek görüyoruz. Buna fırsat vermemek için bu konuda önlem alınması büyük önem arz ediyor. Sizlerden gelen her türlü konuyu çözüm önerileriyle birlikte ilgili bakanlıklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine iletmeye ve takipçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Lojistik destek verilsin, park cezası uygulanmasın”

Sektör temsilcilerinin aktardığı sorunların başında şehir içinde tüp bayilerinin kullanımı amacıyla bayilerin bulunduğu adreslere en yakın bölgelerde depolar oluşturulması, lojistik destek sağlanması yer aldı. Vatandaşın temel ihtiyacını karşılamaya yönelik gerçekleştirilen bu hizmet için kolaylık sağlanması gerektiği ifade edildi. Trafik polislerinin tüp dağıtımı sırasında kamusal hizmet veren, evlere servis yapan bayi araçlarına park cezası uygulamasından dolayı mağdur olduklarını belirten üyeler, bayi araçlarına kısa süreli park için kolaylık sağlanması taleplerini de aktardı.