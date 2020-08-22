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Lübnan'da yardım kolisi dağıtıldı

Sosyal medyada yaptığı yemek videolarıyla tanınan Burak Özdemir, Türk Kızılay’ı ile beraber Lübnan’da patlamadan etkilenen ihtiyaç sahibi kişilere yardım kolisi dağıttı.

Sosyal medyada yaptığı yemek videolarıyla tanınan Burak Özdemir, Türk Kızılay'ı ile beraber Lübnan'da patlamadan etkilenen ihtiyaç sahibi kişilere yardım kolisi dağıttı.


Büyük patlamanın yaşandığı ilk andan itibaren Beyrut'taki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran Türk Kızılay ekipleri, mahalle mahalle dolaşarak gıda yardımı yapıyor. Türkiye'nin yalnız bırakmadığı bölge halkı, Türk Kızılay ekiplerini büyük bir sevinçle karşılarken, bağışçıların desteğiyle temin edilen malzemeler ihtiyaç sahiplerin teslim ediliyor.


Onlarca kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında hesabından bir mesaj yayınlayarak üzüntülerini dile getiren CZN Burak lakaplı Burak Özdemir de Lübnan'a gitti. Özdemir, Kızılay ile beraber bölgede vatandaşlarla buluştu. Özdemir, patlamadan hasar gören bölgeleri de gezerek, çocuklara oyuncaklar dağıttı. Patlama sonrası çok üzüldüğünü ifade eden Özdemir, “Lübnan'da patlamanın yaşandığı noktaları gezerek bölgedeki vatandaşlarla bir araya geldik. Hep beraber ihtiyaç sahiplerinin bir nebzede olsa yaralarını sarmak istedik” dedi.

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