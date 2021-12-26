Lüks sokak markasından yeni yıla özel hediyeler

Benzersiz ve lüks ürünleriyle dikkat çeken Bonesmen, yeni yıla özel çalışma yaptı. Markanın; tişört, elbise, sweatshirt, rengarenk deri ceketler ile özel hediye setleri tüm online satış kanallarında ve www.bonesmen.eu adresinde alıcılarını beklerken, sevdiklerine yılbaşı hediyelerini seçerken karar veremeyenlere Bonesmen hediye danışmanları yardımcı oluyor. Bonesmen adrese teslim hizmetinin de, yeni yıl hediyelerini Türkiye'nin her yerindeki sevdiklerine göndermek isteyenlere yardımcı olduğu belirtildi.

Tatlı sürpriz: 'Bonesmen Chocolate'

Bonesmen; kadın, erkek ve çocuklara verilebilecek yeni yıl hediyeleri için en özel ürünlerini müşterilerinin beğenisine sunarken, 2022'ye tatlı bir başlangıç yapmak isteyenler için de yeni bir seçenek sundu. Marka, kendine has logosu olan ‘skull' figürüyle el yapımı spesiyal dolgulu çikolataları müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.