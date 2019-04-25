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Lüks villaya sigara baskını

İzmir’in Narlıdere ilçesinde lüks villaya yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 16 bin 391 kutu elektronik sigara likidi ile elektronik sigara içmede kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde lüks villaya yapılan operasyonda, gümrük kaçağı 16 bin 391 kutu elektronik sigara likidi ile elektronik sigara içmede kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.


İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narlıdere ilçesi Sahilevleri Mahallesi Kale Sokak'ta bulunan 3 katlı lüks villada gümrük kaçağı elektronik sigara aparatlarının olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bu ürünlerin piyasaya sürüleceği bilgisini alan ekipler, villaya baskın yaptı. Baskında raflara dizili halde 16 bin 391 paket elektronik sigara likidi, 9 bin atomizer teli, 5 bin 200 elektronik sigara ağızlığı, 255 bin 650 etiket ve 450 elektronik sigara teli ele geçirildi. Odaların mağazayı andıran görüntüsü dikkat çekti. Olayla ilgili E.A. (40) gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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