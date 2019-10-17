Macar firmalar, İZTO'da Türk partner aradı

İzmir Ticaret Odası (İZTO)'nın uluslararası temasları hız kesmeden devam ederken, 2019 yılı başından itibaren 38 yabancı heyet ile görüşme gerçekleştirerek anlaşmalar imzalayan, çeşitli projeler geliştiren ve ticari bağlantıların yapılması için uygun zemini hazırlayan İZTO'nun son konuğu Macaristan heyeti oldu.

Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye-Macar Komitesi Başkanı Andreas Rev başkanlığındaki Macaristan heyeti, İzmir Ticaret Odası (İZTO)'nı ziyaret etti. Heyeti ağırlayan İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, oda olarak Türkiye-Macaristan dış ticaret hacminde İzmir'in payının arttırılması için çaba gösterdiklerini söyledi. Bu kapsamda ikili iş görüşmelerine büyük önem verdiklerini dile getiren Özkardeş, "Macaristan ile tarihi açıdan birbirine çok yakın milletleriz. Özellikle son zamanlarda daha da yakınız. İzmir olarak, bu yakınlığı ticari anlamda da pekiştirmek istiyoruz. 80 bin üye işletmesi ile İZTO, kentimizin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri. O nedenle Macar dostlarımız, iş yapmak için doğru adresteler. Birlikte iş yapabileceğimiz çok alan var. Macaristan, 10 milyon nüfusuna karşın ticaret potansiyeli çok yüksek bir ülke. İki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin yüksekliğini göz önünde bulundurursak, bu potansiyeli hareket geçirmemek için hiçbir sebep yok. Umarım Odamız ev sahipliğindeki ikili iş görüşmelerinden çok başarılı neticeler alınır ve karşılıklı ticaret hacmimiz artar" dedi.

Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye-Macar Komitesi Başkanı Andreas Rev de, Türkiye ile Macaristan halklarının, geçmişten bu yana sıcak diyaloglar içinde olduğuna dikkat çekti. Rev, "Tarih birlikteliğimiz ve coğrafi yakınlığımız olan Türkiye ile diyaloglarımız da çok iyi. Her iki ülkenin üst düzey yöneticilerinin gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, ticaret hacmimiz de giderek artıyor. Biz Türkiye'ye çok önem veriyoruz. Türkiye-Macaristan ilişkilerinin her zaman olduğu gibi gelecekte de çok daha iyi olmasını arzu ediyoruz. İki ülkenin firmaları arasında gerçekleştirilecek olan bu ikili görüşmelerin de ileriye dönük ticari birlikteliklerimizin sağlam temellerini atacağını umuyoruz" şeklinde konuştu.

Görüşmede ayrıca, İZTO üyesi firmalardan oluşan benzer bir ticaret heyetinin, önümüzdeki günlerde Macaristan'da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi konusu gündeme geldi. Ziyaretin ardından, İZTO Sergi Salonu'da firmalar arası ikili iş görüşmelerine geçildi. 8 Macar firma ile İZTO üyesi 36 Türk firmanın yer aldığı birebir (B2B) görüşmelerde, firma sahipleri yeni ticari bağlantılar aradı. Andreas Rev başkanlığındaki Macaristan heyetinde; çelik, tarım ürünleri, tarım makineleri, aydınlatma, havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar yer aldı.