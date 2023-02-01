Macaristan-İzmir işbirliği için çalışacak

Attila Pintér'i makamında ağırladı. Başkan Soyer, “Gelecekte ilişkilerimizi daha da geliştirmek için çalışacağız” dedi.

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Dr. Attila Pintér, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i Fuar İzmir'deki makamında ziyaret etti. Görüşmede 1-5 Şubat tarihlerinde düzenlenecek ve 18'inci kez kapılarını açan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı konuşuldu. Başkan Tunç Soyer, “Bu platform şirketler arası bağı güçlendirmek için önemli bir fırsat. Gelecekte ilişkilerimizi daha da geliştirmek için çalışacağız” diye konuştu. Başkonsolos Dr. Attila Pintér ise fuarcılık alanında İzmir'in başarılarını gördüklerini belirterek, “İşbirliğimizi artırmak istiyoruz” sözlerine yer verdi. Ziyarette Macaristan İstanbul Başkonsolosluk Ticari Ataşesi Renata Shiraishi ve Miklos Bujaky, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanı Gökçe Başkaya, İZFAŞ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Tuğçe Cumalıoğlu yer aldı.