Macaristan'da ders verip sergi açtılar

Temelleri 19'uncu yüzyılda İngiltere'de atılan ve bilim kurgu evrenini ifade eden Steampunk (Buhar Çılgınlığı) akımı, İzmir Ekonomili moda tasarımcılarının ilham kaynağı oldu. 18 öğrenciye ders vermek üzere Macaristan'daki Obuda Üniversitesine giden İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ve Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich, Steampunk'tan esinlenerek gençlerle birlikte kıyafet ve aksesuarlar üretti. Hazırlanan yaklaşık 20 eser, Macaristan'daki sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'nden Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ve Jörn Fröhlich, Erasmus ders hareketliliği çerçevesinde gittikleri Macaristan'da 5 gün kaldı. Obuda Üniversitesi'nde eğitim gören 18 Macar gence, Steampunk akımının tarihi, nasıl ortaya çıktığı ve neyi içerdiği gibi birçok konuda bilgi verildi, atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Adanır ve Jörn Fröhlich, dersler sonunda Macaristan'daki öğrencilerle birlikte kıyafet ve aksesuarlar hazırladı. Hayata geçirilen ürünlerde; çarklar, dişliler, zincirler, anahtarlar ve çeşitli metal aksamlar kullanıldı. Obuda Üniversitesi'nde sergilenen giysi ve aksesuarlar, sanatseverlerin de büyük beğenisini topladı.

Prof. Dr. Adanır, Steampunk akımının edebiyat, film ve televizyon gibi farklı alanlarda da kendini gösterdiğini söyleyerek, “Steampunk, İngiltere'de sanayi ihtilâli sonrasında üretim sürecine dahil edilen buharlı makineler ile 19'uncu yüzyıl Victoria Dönemi'nin şeklî özelliklerini tasarım ölçeğinde kesiştiriyor. Buhar çılgınlığı olarak adlandırılan Steampunk, alternatif bir bilim kurgu evrenini de ifade ediyor. Macaristan'daki çalışmamızda, 18 öğrenciyle birlikte Steampunk tarzı giysiler tasarladık ve bunları sergiledik” dedi.

Projenin tüm aşamasında yer alan öğrencilerin, el becerilerini geliştirirken farklı disiplinler arasında iş birliği yapma yeteneği kazandığını da vurgulayan İEÜ'lü Öğretim Görevlisi Jörn Fröhlich ise “Bu çalışmalar, öğrencilerin iletişim ve liderlik becerileri konusunda kendilerini geliştirmelerine imkân sağladı. Obuda Üniversitesi'ne bize gösterdikleri ilgi ve sağladıkları destekler için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de farklı ülkelerde bu tarz çalışmaları sürdürmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.